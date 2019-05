BC Oostende wint eerste wedstrijd play-offs

Regerend landskampioen BCO eindigde als tweede in de reguliere competitie en treedt dus in de kwartfinale van de play-offs aan tegen de nummer 7 en dat is Aalst. Wie twee wedstrijden wint, stoot door naar de halve finale, met als tegenstander Limburg United of Charleroi.

Zondag trekt Oostende naar Aalst voor de tweede wedstrijd. Dat zou normaal geen probleem mogen zijn, want BCO lijkt op het juiste moment op stoom te komen. En dat zal nodig zijn, want de kans is zeer groot dat het een finale wordt tussen de twee titanen van deze competitie, Antwerp en Oostende.