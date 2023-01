BC Oostende uit Champions League na thriller in Istanboel

BC Oostende is er dinsdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van de Champions League basketbal. In het derde en beslissende barrageduel (3/3) tegen het Turkse Bahcesehir verloor de Belgische kampioen met 87-81 na verlengingen.

Net als in de vorige wedstrijd begonnen de Turken het sterkst aan de partij. Na het eerste kwart gaf het scorebord al een verschil van tien punten aan: 22-12. Oostende veerde knap recht en trok het tweede kwart met een verschil van vier punten naar zich toe. Na de rust ontspon zich een ware thriller in de Turkse hoofdstad Istanboel. Na een 12-18 score in het derde kwart gaf het scorebord bij aanvang van het vierde en laatste wedstrijddeel 47-47 aan. Oostende leek zijn comeback te vervolmaken en leidde met 71-62 met nog iets meer dan twee minuten op de klok, maar gaf zijn voorsprong in het slot nog helemaal weg. De Turken kwamen terug tot 75-75 en dwongen verlengingen af. Daarin bleken ze met 12-6 finaal een maatje te groot voor de Belgische kampioen.

Ondanks de nederlaag kroonde Oostendenaar Breein Tyree zich met 22 punten tot beste schutter van de wedstrijd. Met 20 punten speelde ook zijn ploeggenoot Vrenz Bleijenbergh een erg sterke partij.

Oostende won het eerste duel van de best of three tegen zijn Turkse tegenstander met 72-76. In de tweede confrontatie moest het zich met 64-77 gewonnen geven. Door de nederlaag in de derde wedstrijd komt er voor Oostende een abrupt einde aan de Champions League-campagne.