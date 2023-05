BC Oostende steekt hand uit naar de titel

BC Oostende liet zich donderdagavond niet van zijn doel afbrengen, op bezoek bij de Antwerp Giants. In een kolkende Lotto Arena bleef BCO ijzig kalm, met de titel in het hoofd en nu ook nadrukkelijk in het vizier: het won met 70-87 en kan zaterdag zijn twaalfde titel op rij pakken.

BCO had in de tweede wedstrijd de Giants vermorzeld met 34 punten verschil en ging gewoon op dat elan voort. Tyree en Van der Vuurst waren meteen on fire, de Giants moesten net als dinsdagavond naar adem happen: 16-32 na het eerste quarter. Onder impuls van Upshaw en Mwema krabbelden de Giants recht en zorgde de thuisploeg bijna voor een remontada: 41-49 halfweg.



Maar ook nu weer sloeg BCO genadeloos toe in het derde kwart. De Giants raakten er niet meer door en scoorden amper zes punten. Met een sterke Bleijenbergh (ex-Antwerp) liep Oostende weer meer dan 20 punten uit. Het vierde quarter was er amper nog voor de geschiedenisboekjes. In die boekjes kan BCO straks nog eens komen, met een waanzinnige twaalfde titel op rij. Die kan er komende zaterdag komen, in eigen huis.