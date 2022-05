BC Oostende pakt 11e Belgische titel op rij

Beide teams waren sterk aan elkaar gewaagd. Na het eerste kwart had Mechelen licht de overhand (27-25) maar bij de rust draaide Oostende, met weinig overschot, die rollen om (43-44).



Na afloop van het derde kwart kwamen de Kangoeroes weer nipt aan de leiding (64-63). Na een sterk slotkwart (19-28) stelde Oostende alsnog de zege veilig. Phillip Booth III blonk in het winnende kamp uit met 26 punten.

Oostende won de eerste finalewedstrijd in eigen zaal vlot met 103-60, maar Mechelen stelde meteen gelijk, na een 84-74 thuiszege. De kustploeg kwam weer op voorsprong, dankzij een 86-69 winst woensdag in het derde finaleduel. Maar in het vierde duel behaalde Oostende dus de beslissende derde zege in de 'best of 5'.

Oostende pakt zijn elfde opeenvolgende titel, de 23e uit de clubgeschiedenis..