BC Oostende op 1 match van 'Heaven Eleven'

"Heaven Eleven", elf titels op een rij, dat doel van BC Oostende is nu wel erg dichtbij. BCO overtuigde in de derde wedstrijd tegen Kangoeroes Mechelen. Het won met 86-69 en kan vrijdagavond een nieuwe landstitel binnen halen, als het wint bij Mechelen.

De verrassende nederlaag afgelopen maandag bij Mechelen vroeg om een antwoord van BCO. En dat antwoord kwam er ook. Oostende kon rekenen op z'n Amerikanen, Booth en Randolph, en was voor de rust duidelijk een maat te sterk voor Kangoeroes Mechelen. Halfweg leidde BCO al met 20 punten bonus: 50-30. (26-18 in het eerste kwart, 24-12 in het tweede)

In de tweede helft hield Mechelen wel gelijke tred. De aanvallende punch bleef iets uit bij de thuisploeg. Mechelen kon zowel het derde als het vierde kwart nipt winnen. Maar Oostende verloor nooit de controle, en kan overmorgen vrijdag dus opnieuw kampioen worden. Dan moet het wel voor het eerst deze play-off-finale gaan winnen op Mechelen.