BC Oostende lijdt tweede nederlaag op rij

Oostende kon zich dus niet herpakken nadat het afgelopen zondag de finale van de Beker van België met 77-71 verloor van de Antwerp Giants. Leiden is de regerende BNXT League-kampioen, het won een week geleden de Nederlandse bekerfinale tegen Landstede Hammers. In de stand is Oostende tweede met 19 punten, Leiden volgt met evenveel punten op de derde stek. Limburg United is negende en voorlaatste met 17 punten. In de Elite Silver won Okapi Aalst met 90-106 van Apollo Amsterdam. Luik haalde het met 82-88 van Basketbal Academie Limburg. Aalst leidt met 17 punten. Luik is vierde met 16 punten.