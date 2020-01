BC Oostende krijgt oplawaai van Ankara

In het eerste kwart kon Oostende nog redelijk mee, na tien minuten stond het 19-21. Maar in het tweede kwart schakelden de Turken een versnelling hoger en bij de rust stond het 33-53. Ook het derde kwart ging met 16-20 naar de bezoekers, alleen als het kalf al verdronken was in het laatste kwart toonde Oostende zich de betere met 18-12.

Bij de Turken was vooral Kyle Wiltjes onstopbaar met 23 punten en 7 rebounds. Bij Oostende beperkte Amar Sylla de schade met zijn 20 punten en 7 rebounds. Door de nederlaag moet Oostende zijn vierde plaats na twaalf van de veertien wedstrijden delen met UNET Holon, Ankara is leider. De top vier van elke poule stoot door naar de play-offs.