BC Oostende mag zich op de borst kloppen. Na verlies in de eerste wedstrijd tegen het Bosnische Igokea won het de tweede en nu ook de derde wedstrijd van de play-ins. Het staat zo in de 1/8e finale van de Champions League.

In het hol van de leeuw ging BC Oostende donderdagavond zijn kwalificatieticket pakken. De coronazorgen schudde de landskampioen van zich af. Bij de rust volgde BCO mooi in het spoor van Igokea (43-39). Vooral een sterk eindschot in het vierde kwart bracht BCO naar de volgende ronde. Met een finale 16-25 in die vierde periode trok de kustploeg het laken naar zich toe: 77-83. Topschutters waren Booth (24 punten) en randolph (22 punten).