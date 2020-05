In Oostende is vanmorgen een nieuw basketverhaal aan de kust voorgesteld. Basket@Sea brengt vier clubs samen waardoor elke speler op zijn of haar niveau kan spelen binnen dezelfde basketfamilie.

Concreet gaat het om de profs van Filou Oostende, Gistel-Oostende, met jongensploegen en niet-profs, de dames- en meisjesploegen van Oostende-Bredene en Dukes on Wheels, dat het rolstoelbasketbal promoot in de streek.

Basket@Sea brengt zo 600 spelers onder dezelfde koepel. Filou Oostende blijft de profclub die meespeelt op het hoogste niveau bij de mannen maar ook zij zien alleen maar voordelen. Johan Verborgh, voorzitter Filou Oostende: " We vormen met de samenwerking een zeer grote community hier aan de kust. We kunnen vanuit de organisatie van die community iedereen bereiken. We kunnen de jeugd bereiken op alle niveaus en er ook fans bij krijgen."

Tussen BCO en Gistel-Oostende is er al langer een intense samenwerking rond spelers. Deze nieuwe stap voelt dan ook heel natuurlijk aan, al is het zeker geen fusie. Chris Jonckheere, voorzitter Gistel-Oostende: "Het is zeker te vroeg om te spreken van een fusie. De vzw's blijven bestaan, iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn eigen werking en fundraising. De eerste samenwerking is vooral op logistiek niveau, aankoop van materialen en dergelijke."