Basketbalcompetitie vervroegd stopgezet: BC Oostende kampioen

In de EuroMillions Basketball League is Oostende voor de negende keer op rij landskampioen geworden. Er werd beslist om de competitie bij de mannen stop te zetten.

Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus werd beslist om de competitie basketbal stop te zetten en de huidige stand als eindstand vast te leggen. Deze beslissing kwam er om de gezondheid van de spelers, clubs en fans te vrijwaren en de verspreiding van het virus tegen te gaan op basis van de beslissingen van de regering.

FILOU Oostende wordt uitgeroepen als kampioen en de huidige rangschikking zal gebruikt worden voor de toekenning van Europese tickets. Om de clubs de mogelijkheid te geven zich voor te bereiden op komend seizoen na deze beslissing, werd de toekenning van de licenties uitgesteld tot 15 mei.

Arthur Goethals, voorzitter Pro Basketball League, reageert: “Door de beslissingen van de regering ontstond een situatie van overmacht. Deze unanieme en solidaire beslissing op basis van de huidige situatie was de enige en juiste beslissing, hoe moeilijk ook. De gezondheid van onze spelers, clubmedewerkers en onze fans gaat boven elke sportieve afweging die we konden maken. Wij gaan vanaf nu met onze clubs aan de slag om het nieuwe seizoen voor te bereiden en kijken er naar uit om onze fans en partners weer vanaf begin september in onze zalen te verwelkomen.”

Ook Jean-Pierre Delchef, voorzitter Basketball Belgium, geeft commentaar : “In de gegeven omstandigheden hebben we samen met de clubs onze verantwoordelijkheid genomen. Sporten is en blijft nochtans gezond; er blijven tal van mogelijkheden om dit individueel op een veilige manier te doen in de buitenlucht.”