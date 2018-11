In de derde klasse van het basketbal stond er gisterenavond een interessante wedstrijd geprogrammeerd. Oostkamp speelde er in sportcentrum De Vlackaert tegen Kontich. De eindstand werd 93-76.

De wedstrijd was interessant omdat beide teams een plaats in de top drie ambiëren. Ze telden voorlopig ook beiden één verlieswedstrijd, waardoor verliezen voor de thuisploeg dan ook uit den boze was.