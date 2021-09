Basketbal: Kortrijk verliest zwaar van Tarbes

Kortrijk heeft woensdagavond voor eigen volk een erg zware 41-96 nederlaag geleden tegen het Franse Tarbes in de heenwedstrijd van de kwalificaties voor de EuroCup basketbal voor vrouwenteams.

In het eerste kwart konden de West-Vlaamse vrouwen met 18-23 nog enigszins gelijke tred houden. Nadien kwamen bij de bezoekers Ana Tadic (14 ptn, 10 rebounds en 6 assists) en Julie Wojta (26 ptn) op dreef. Via 24-43 en 30-73 ging het naar een 41-96 eindstand. Bij Kortrijk was Silke Storm met 11 punten de beste schutter.

De terugwedstrijd vindt volgende week woensdag plaats in Frankrijk. De winnaar van de dubbele confrontatie plaatst zich voor de poulefase van de EuroCup en komt daarin in groep L terecht met het Tsjechische Brno, het Franse Villeneuve-d'Ascq en de winnaar van het duel tussen het IJslandse Haukar en het Portugese Sportiva/AzorisHotels.