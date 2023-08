Basketbal: Kortrijk Spurs leggen jong Belgisch talent vast

Na de aanwerving van vier Amerikaanse spelers legt Kortrijk Spurs, nieuwkomer in de BNXT-league, nu een van de grote beloften uit het Belgisch basketbal vast: Seppe D'Espallier.

Seppe D'Espallier (24) komt dus de troepen van coach Christophe Beghin versterken. De shooting guard van 1.97m is een jeugdproduct van Leuven Bears, waar hij zijn debuut maakte op het hoogste niveau in 2015 en hij verkozen werd tot belofte van het jaar in 2020. Vorig jaar kwam hij uit voor de Giants waarmee hij de beker won. Hij staat bekend als een speler die zowel aanvallend als defensief met veel intensiteit op het parket staat.

Druk oefenprogramma

Kennismaken met het nieuwe Spurs-team kan tijdens de eerste oefenwedstrijd in de Lange Munte op 25 augustus om 20.30u. tegen de Franse topclub Levallois. Er wordt verder thuis ook geoefend tegen Waregem (30.08) en Leuven (02.09).



De BNXT-competitie start voor de Spurs op Brussels, op 29 september (20.30u.) is er dan de eerste thuismatch tegen Okapi.