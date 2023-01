Basket At Sea te sterk voor KBBC Oostkamp

In de derde klasse van het basketbal won KBGO Basket at Sea, de jongelingen van Filou Oostende, zaterdagavond tegen KBBC Oostkamp. Oostkamp doet het goed op het derde niveau, maar KBGO was een maatje te groot. Het werd 79-67.

KBGO Basket at Sea begint het best aan de derby. Ze willen duidelijk iets rechtzetten na vorige week, toen ze verrassend onderuit gingen tegen Sijsele. Ozzy Massey met de loepzuivere driepunter en een eerste betekenisvolle kloof: 10-2. Oostkamp op zijn beurt mist teveel kansen in de openingsfase en krijgt bijzonder veel fouten tegen. De thuisploeg is meedogenloos. Maarten Vandenbosche maakt er al snel 25-10 van.

Oostkamp-coach Gerrit Major schudt zijn spelers wakker. Onder impuls van een weergaloze Sam Lambrecht, komt Oostkamp terug in de wedstrijd in het tweede kwart: 28-20. Lambrecht is goed voor maar liefst 14 van die 20 punten. KBGO krijgt het lastiger en stapelt de foutjes op. Vlak voor de pauze is de voorsprong van de Oostendenaren helemaal weggesmolten. Wie anders dan Sam Lambrecht zet de 44-40 ruststand op het bord.

BASKET AT SEA ZET PUNTJES OP DE 'I'

Basket at sea moet zich toch wat herpakken in het derde kwart. Vooral Kobe Grymonprez en Matteo Verstraete hebben dat begrepen en bouwen de voorsprong opnieuw uit tot tien punten. In de heenwedstrijd gaf KBGO nog een vijftienpunten-voorsprong uit handen tegen Oostkamp. En dat scenario komt opnieuw steeds dichterbij. De bezoekers komen terug tot vier punten, maar Ozzy Massaey neemt de stress bij de thuisploeg weg met de 57-50.

Oostkamp kan niet meer aanklampen. Matteo Verstraete lijkt hun lot te bezegelen met deze driepunter. Het staat 71-58 op zes minuten van het einde. De Oostkampenaren strijden nog voor wat ze waard zijn, maar veel maakt het niet meer uit. De thuisploeg wint met 79-67 en recht zo de rug na vorige week.