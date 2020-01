Basket: Oostende plaatst zich voor play-offs

Met zeven overwinningen is Oostende vierde in groep A, en kan het op de laatste speeldag niet meer worden bijgebeend. De landskampioen begon uitstekend met 27-18, maar in het tweede kwart plaatsten de Spanjaarden een 7-25 tussenspurt. De frustraties liepen hoog op, Oostende-coach Dario Gjergja werd weggestuurd met twee technische fouten.

In het derde kwart maakte de thuisploeg met 23-18 al een klein beetje achterstand goed, maar het verschil maakte ze in het laatste kwart: 28-11. Jean-Marc Mwema was in bloedvorm met 20 punten, waarvan 15 van achter de driepuntlijn. Volgende woensdag moet Oostende op de slotspeeldag naar het Poolse Cukier Torun.