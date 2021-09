Bart Simoens en Leentje Deconinck winnen Leiemarathon

Bart Simoens, een uitgeweken Bruggeling die nu in Dworp woont is de winnaar van de Leiemarathon. Hij finisht in 2u39min en 2 seconden. Daarmee is hij 38 seconden sneller dan de winnaar van de vorige editie, Joris Moeyaert uit Langemark. Lucas Vandermersch uit Kortrijk loopt naar een uitstekende derde plaats in 2u45. Bij de vrouwen is Leentje Deconinck uit Aalbeke de snelste.

Halve marathon

Olympiër Hanne Verbruggen is met 1u15 de sterkste op de halve marathon. Steven Casteele wordt daar in de spurt geklopt door de Nederlander Tesfu.