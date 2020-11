Baptiste Planckaert naar Circus-Wanty Gobert

Baptiste Planckaert gaat volgend seizoen opnieuw in de Word Tour aan de slag bij Circus-Wanty Gobert. De 32-jarige renner komt over van Bingoal-Wallonie-Bruxelles en tekende een contract voor 2 seizoenen.

Baptiste Planckaert heeft er een moeilijk jaar opzitten, met ondermeer een sleutelbeenbreuk. Toch pakte hij nog een derde plaats in de Antwerp Port Epic en wist hij ook de bergtrui in de Ronde van Luxemburg op zijn naam te schrijven. Planckaert kan dus opnieuw bij een World Tour-team aan de slag, na een passage bij het Russische Team Katusha in 2017 en 2018.

Baptiste Planckaert: "2020 was een lastig jaar voor mij, dus was ik blij dat de overeenkomst met Circus-Wanty Gobert snel beklonken was. Ik was op zoek naar een iets beter programma en verandering van lucht. Nu het team bovendien de overstap naar de World Tour maakt, kan ik zeker op een uitdagende wedstrijdkalender rekenen. Ik kijk al uit naar de eerste afspraken met de sportieve directie, waarin ze hun verwachtingen nog meer zullen uitdiepen en waarin we mijn pad zullen uitstippelen. Zoals elk seizoen mik ik in elk geval op minstens één overwinning."