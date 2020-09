Baptiste Planckaert leidt bergklassement in Ronde van Luxemburg

West-Vlaming Baptiste Planckaert leidt het bergklassement in de Ronde van Luxemburg. Hij draagt de groene trui, dat is de leiderstrui bij de klimmers.

Baptiste Planckaert reed vanmorgen nog voor de eerste helling met vier anderen weg, sprokkelde punten en in het nevenklassement van de klimmers staat hij nu drie punten voor op Axel Zingle. Morgen is wel nog de zogenaamde koninginnerit van de Ronde van Luxemburg.

"Het zou gek zijn zonder enig doel mee te gaan in een ontsnapping", vertelde Planckaert. "En die bergtrui werd snel een doel voor mij. Morgen is er wel nog de koninginnenrit. Misschien ben ik daarin wel beter dan vandaag. In het begin had ik immers geen goed gevoel, maar naarmate de kilometers vorderden kreeg ik meer energie en kon ik nog als laatste overblijven van onze kopgroep. Ik heb die trui nu en zie wel hoe de rit morgen verloopt."

De organisatoren proberen de Ronde van Luxemburg iets veiliger te maken. "Echt piekfijn is het nog niet, maar het gaat de goede kant op. Ik denk ook niet dat ze alles kunnen omgooien op één dag tijd. Ik weet zeker dat de organisatie de boodschap goed begrepen heeft. Laat ons hopen dat ze dit meedragen naar volgend jaar."