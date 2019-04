Baptiste Planckaert grijpt net naast zege

De Bretoense versie van de Strade Bianche kreeg een erg wisselend wedstrijdverloop. Oud-winnaar Damien Gaudin speelde een erg actieve rol bij het begin van het laatste wedstrijduur, maar Vinjebo maakte het meeste indruk. Na een lange vlucht slaagde hij erin mee te schuiven met een kopgroep van zes renners, met verder Frederik Backaert, Marc Sarreau, Alexis Gougeard, Anthony Delaplace en Alo Jakin. Die laatste viel in de finale weg door een lekke band.

In de slotkilometers kwamen net voor de laatste grindstrook ook nog Mickaël Delage, Lilian Calmejane, Planckaert, Romain Hardy, Vendrame en Kévin Le Cunff aansluiten. Backaert, die in de finale zijn goede benen had geëtaleerd, plaatste in de slotkilometer nog een aanval, maar die strandde in het zicht van de streep. Daar remonteerde Vendrame in de laatste meters nog Planckaert. Backaert werd uiteindelijk tiende.