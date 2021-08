Bam! Michèle George pakt tweede gouden plak

Michèle George heeft maandag op de Paralympische Spelen in Tokio goud veroverd in de individuele freestylecompetitie (graad V) van de paradressuur.

Het is haar zesde paralympische medaille, de tweede in Japan na haar gouden plak afgelopen donderdag in de individuele test.

De 47-jarige West-Vlaamse amazone noteerde met haar paard Best of 8 een score van 80,590 %. Ze haalde het voor de Nederlander Frank Hosmar (met Alphaville), tweede met 80,240 %. Het brons was voor de Duitse Regine Mispelkamp (met Highlander Delight's), derde met 76,820 %.

Georges teller staat nu op zes paralympische medailles. Op de Spelen van 2012 in Londen pakte ze ook tweemaal goud (individueel en individueel freestyle), vier jaar later behaalde ze in Rio de Janeiro goud (individueel freestyle) en zilver (individueel), met haar vorige paard Rainman.