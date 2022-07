Baloise Ladies Tour kleurt oranje in Knokke-Heist

Knokke-Heist was zaterdag het strijdtoneel voor zowel een sprintetappe als een tijdrit in de Baloise Ladies Tour. De Nederlandse Lorena Wiebes won de rit in lijn, maar haar landgenote Ellen Van Dijk pakte nadien haar leiderstrui over door een zege in de race tegen de klok.

In de ochtend vertrokken de rensters in het Nederlandse Cadzand voor de derde etappe van de vijfdaagse rittenwedstrijd. De Nederlandse Lorena Wiebes vatte het parcours van 82 kilometer aan als leider in het klassement nadat ze donderdag en vrijdag al de sterkste bleek in de sprint.

Jeanne Koorevaar en Clara Lundmark zijn de dappere vrouwen die een ontsnapping wagen. Met Team DSM van kopman Wiebes op kop, jaagt het peloton op de vluchters en op negen kilometer van de meet is hun avontuur voorbij. Lorena Wiebes kan daardoor met overmacht naar haar derde overwinning op rij sprinten voor de Nederlandse Amber van der Hulst en de Italiaanse Letizia Paternoster.

Stoomtrein Van Dijk

Met 20 seconden voorsprong op haar landgenote Ellen Van Dijk, zit Wiebes stevig in de leiderstrui voor de tijdrit die in de namiddag begint en eindigt in Knokke-Heist. Van Dijk is de wereldkampioene tijdrijden en krijgt een langer parcours voorgeschoteld dan de proloog die ze in Utrecht domineerde. De specialiste in het onderdeel overklast de tegenstand en maakt een einde aan de zegereeks van Wiebes. Aan haar 35 jaar dendert ze nog als een stoomtrein en verovert ze ook de leiderstrui.

Julie Sap is de beste West-Vlaamse in de tijdrit, maar is wel twee en een halve minuut trager dan Van Dijk. In het algemeen klassement staat ze op de 27ste plek. Zondag staat de laatste rit op het programma. Die is 120 kilometer lang en de start en finish liggen in Deinze.