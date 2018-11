Ballegeer verliest nipt op punten

De 27-jarige Bruggeling komt in Izegem uit tegen Jonathan Massamba, een 25-jaige Fransman uit Rijsel, met vier profkampen op de teller, waarvan hij er één verloor. Massamba is wel een kop groter dan Ballegeer, en buit dat lengtevoordeel goed uit in de eerste ronden. Ballegeer is fysisch minder dan in zijn vorige kamp in Middelkerke tegen Gaetano, maar komt toch meer op dreef naarmate de kamp vordert. Massamba wordt moe, maar scoort toch nu en dan nog punten. De remonte van Ballegeer komt te laat. De jury geeft licht voordeel aan Massamba, een begrijpelijke beslissing, geeft ook Ballegeer ridderlijk toe. "Mijn tegenstander was heel sterk, en had duidelijk meer ervaring. Verliezen is geen schande. Ik heb mij kranig geweerd, en het publiek heeft kunnen genieten van een leuke bokswedstrijd.

Jymma Osei wint met technisch KO

De tweede Bruggeling van de avond is cruisergewicht Jymma Osei. Die krijgt Sabani Mitat als tegenstander, maar de Luikenaar kan maar een ronde de schijn ophouden. Daarna is hij de speelbal van Osei, die er in de vierde ronde komaf mee maakt. Twee op twee dus voor Osei als professioneel bokser, nadat hij eerder ook al Belgisch amateurkampioen was geweest.