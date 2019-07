Aan de rust stond Club al 2-0 in het krijt, en halverwege de tweede helft zette AZ zelfs de forfaitcijfers op het scorebord. De Nederlandse doelpunten kwamen op naam van Gudmundsson (5. en 60.), Stengs (12.), Johnsen (64.) en Druijf (68.). In het slot redden Openda (74.) en Vossen (85.) alsnog de Brugse eer. Voor Club is het na drie overwinningen de eerste nederlaag in de voorbereiding.

KVO verliest van Willem II

Ook KV Oostende ging voor het eerst in het tussenseizoen onderuit, en ook hier was een Nederlandse club een maatje te groot. De kustploeg verloor in Rijen na een genietbare partij met 2-1 van Willem II. Nieuwkomer Palaversa scoorde op slag van rust de 1-1.

Cercle Brugge verliest galamatch van AS Monaco

Cercle Brugge was naar Schiervelde uitgeweken voor de galamatch tegen AS Monaco.

Doelman Loïc Badashile en aanvaller Idriss Saadi maakten hun debuut, en zeker van die laatste gebeurde dat niet onopgemerkt. Saadi bracht Cercle al na tien minuten op voorsprong met een plaatsval voorbij Nardi. Monaco nam daarna de match in handen en zo kon ook Badashile zich onderscheiden.

Nadat Decostere Rony Lopes had aangelopen in de zestien, ging de bal op de stip. Rony Lopes zette de penalty zelf feilloos om. Vlak voor rust slikte Cercle een nieuwe opdoffer, toen Panzo na een hoekschop van dichtbij kon binnentikken.

Na de rust kwamen Deman (voor Saadi), Vanhoutte (voor Deuro) en Hubert (voor Badashile) in de ploeg. Bij Monaco 11 nieuwe namen na de rust. Nadat De Belder eerst had kunnen dreigen voor Cercle, was het oude bekende Cardona die na slordig balverlies de score kon uitdiepen. Twintig minuten voor tijd kwamen bij Cercle acht jongeren in het veld. In de slotfase kon Mboula op een tegenstoot de score nog verder uitdiepen. 1-4 werd de eindstand.

SV Roeselare wint eerste oefenwedstrijd

Ook SV Roeselare is aan de oefencampagne begonnen. ZIj speelden tegen tweedeprovincialer Lichtervelde met zes testspelers, wat het in de eerste helft allemaal wat moeilijk maakte. Kansen waren er nauwelijks tegen de thuisploeg, die voor de rust nog alles kon belopen. In de tweede helft zetten de 11 andere KSVR-spelers onmiddellijk hoog druk, en dit resulteerde in een vlugge openingstreffer van Ibrahim Kargbo, op assist van Aoulad. Wit-zwart drukte door, maar het duurde tot iets over halfweg de tweede helft voor de tweede goal viel, opnieuw via Kargbo. Er volgden nog enkele mooie kansen, maar pas in de slotfase vielen nog twee treffers: eerst via Emile Samyn en dan vanop de stip door Arsenio Valpoort, na fout op dezelfde Samyn.