Axelle Dauwens keert terug naar ex-coach

De specialiste van de 400 meter horden, verlaat Denemarken waar ze twee jaar heeft getraind en gaat opnieuw samenwerken met haar ex-coach Philip Gilson. Gilson is ook de trainer van onder meer Eline Berings.

De beste prestatie van Dauwens is haar zevende plaats op het EK in Zürich in 2014. Om nog hoger te mikken trok ze nadien naar Denemarken, maar die overstap bracht niet de verhoopte successen. Dauwens kon zich afgelopen zomer niet plaatsen voor het EK in Berlijn, en overwoog om te stoppen met atletiek. Ondertussen besliste ze om toch door te gaan, en wel onder haar oude coach Philip Gilson. Die had in augustus liefst vier atleten op het EK in Berlijn. Ze heeft intussen al een aantal trainingen achter de rug en wil vooral een goed winterseizoen draaien om later te beslissen of ze doorgaat met topsport.