Axana Depypere uit Heule, ’t is een naam die wellicht (nog) geen belletje doet rinkelen, maar Axana is top in het thaiboksen.

Wereldtop zelfs, want volgende week probeert ze wereldkampioen te worden bij de jeugd in Antalya in Turkije. Axana is 15 jaar, haar grote voorbeeld is Delfine Persoon en ze maakt deel uit van het Team Bushido uit Bissegem.