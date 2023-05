Average Rob en Arno the Kid aan start Aquathlon Decospan Triatlon Menen

Het nieuws werd verspreid via de sociale media van Decospan Triatlon. Mede-organisator, Menenaar en ex-triatleet Frederik Van Lierde coacht Average Rob en Arno the Kid samen met ex-triatleet Luc Van Lierde. Beide schreven de Ironman van Hawaï op hun palmares.

CONFIRMATION today!@AverageRob and his brother Arno the Kid will be racing our Aquathlon on Friday 25th of August!



To all youth athletes and Zaddy’s:

You want to race against/with them? SUBSCRIBE here: https://t.co/GjPbqZnlkr

or come by in Menen to cheer them on! pic.twitter.com/KLRtmPOepr

— Decospan Triatlon Menen (@TriatlonMenen) May 3, 2023