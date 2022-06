Atletiekzomer van Obasuyi in gevaar

De Oostendse hordenspecialist liep tijdens de opwarming van een meeting in Madrid een zware kuitblessure op. Het bleek na onderzoek om een spierscheur te gaan. Obasuyi staat daardoor zes weken aan de kant, en mag een kruis maken over het WK atletiek in Eugene. Hij was daar wel nog niet voor geselecteerd, maar dankzij de Worldrankings was hij er toch al dicht bij.

Obasuyi hoopt wel nog klaar te raken voor het Europees kampioenschap, dat in augustus in Munchen plaatsvindt. Hij reageert ontgoocheld op Instagram. "Dit is een zware domper, want ik voelde me klaar om de progressie die ik gemaakt heb, te tonen op de piste."