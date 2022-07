Atanga knalt KV Oostende naar eerste winst

Het was de thuisploeg die de score opende in het eerste kwart van de wedstrijd. Aan de kust werkte Atanga in de dertiende minuut het eerste doelpunt van de wedstrijd beheerst voorbij de Mechelse doelman Gaëtan Coucke. De VAR deed nog even twijfelen over offside van de Oostendse flankaanvaller, maar keurde het doelpunt uiteindelijk toch goed. Vlak voor rust tikte Atanga zijn tweede doelpunt van de avond in doel, na een goede voorzet vanop de flank van Nick Bätzner. In het laatste kwartier maakte Mechelen het alsnog spannend. Thibaut Peyre werkte een kwartier voor tijd de bal na een verloren hoekschop tegen de touwen. Vijf minuten voor affluiten kwam Malinwa nog erg dicht bij de gelijkmaker, maar debutant Jorge Hernandez mikte zijn poging te centraal.