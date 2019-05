Assebroeke en Beernem winnen West-Vlaamse beker

De finale van de beker van West-Vlaanderen ging door in Sporthal Haneveld in De Haan. ZVC Assebroeke won dit seizoen de titel in tweede nationale van de VZVB-zaalvoetbalcompetitie en promoveert zo naar eerste nationale. Opvallend hierbij is dat de ploeg voor de zesde keer in zeven jaar mag promoveren. Assebroeke nam het op tegen eerste provincialer ZVC De Merci Bredene. Voor laatstgenoemde was het de laatste wedstrijd want de ploeg stopt ermee. Het werd helaas een afscheid in mineur want de Bruggelingen waren een maatje te groot en wonnen met 6-0.

In de damesfinale wonnen de SWAF Ladies Beernem met 1-5 tegen ZVC Foelard uit Rollegem. Voor hun was het de tweede beker op een rij, de zesde in totaal.