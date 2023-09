Arthur De Sloover huldigt tweede hockeyterrein van Kortrijkse club Saint-Georges

Saint-Georges en Sport Vlaanderen werkten samen voor het nieuwe terrein met drainage, ET-layer en kunstgrasmat. "Mensen uit de hockeywereld vertrouwden me toe dat dit op vandaag het beste hockeyveld van België is. Het gaat om een waterveld dat wordt besproeid om de snelheid van het spel te kunnen garanderen. Daarbij voorzien we een afwateringssysteem waarbij we regenwater gebruiken en het gebruikte water ook grotendeels kunnen hergebruiken voor bijvoorbeeld het beregenen van het voetbalterrein ernaast. We geven hiermee op een duurzame manier de hockeysport verder alle kansen om zich verder te ontwikkelen in Kortrijk", aldus schepen van Sport Wouter Allijns.

De werken vonden plaats tussen begin mei en eind juli. De volledige investering kost uiteindelijk 1.000.000 euro, waarvan de helft door de stad betaald wordt en een deel gesubsidieerd is door Sport-Vlaanderen. De rest betaalt Saint-Georges zelf.

Aanwerving van nieuwe leden

Het tweede hockeyterrein zal gebruikt worden voor zowel trainingen als wedstrijden. De hockeyclub Saint-Georges telt dan ook 29 jeugd- en 10 seniorenploegen. De hockeysport is sinds 2008 razendsnel gestegen in populariteit, vooral dankzij de olympische titel van de Red Lions en door de prestaties van de Red Panthers.

Bij de Lions speelt ook Kortrijkzaan Arthur De Sloover. Hij is peter van het project en begon bij Saint-Georges als hockeyer. De club verwelkomt na een ledenstop opnieuw leden en organiseert initiaties. "Door het stijgende succes van onze sport loopt ons aantal leden elk jaar met een kleine 10 procent op. Vandaag telt onze club 625 leden die actief aan hockey doen. Op onze thuishaven hebben we maar plaats voor één veld en die capaciteit volstond niet meer om onze leden een kwalitatieve hockeyopleiding aan te bieden. We waren al langer op zoek naar een oplossing. Die oplossing is er nu gekomen in samenwerking met stad Kortrijk en Sport Vlaanderen, die bijdragen bij de aanleg van een nieuw tophockeyveld", voegt voorzitter Anthony Tombeur eraan toe.

Een paar goede versterkingen

De club kan naast het nieuwe terrein ook rekenen op een paar sterke aanwinsten. De herenploeg blijft in derde nationale, de vrouwenploeg mag in eerste nationale spelen. Vooral bij de vrouwen is een verbetering in kwaliteit merkbaar. Zo komt de beste keeper van het recente EK, Lucia Caruso, naar Saint-Georges. Ook de Poolse international Julia Kucharska versterkt de ploeg samen met 3 Argentijnse speelsters.