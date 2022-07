Arne Marit spurt naar overwinning in GP Raf Jonckheere

Eén dag na de Ronde van Frankrijk is er alweer gekoerst. In Westrozebeke heeft Arne Marit de Grote Prijs Raf Jonckheere gewonnen.

Een ploegmaat van Marit, Jens Reynders, leek alleen op weg naar de zege, maar in de laatste kilometer werd hij nog ingelopen. Arne Marit kon daarna in een spurt met tien medevluchters de zege nog binnen de Sport Vlaanderen-Baloise-ploeg houden. De Nieuw-Zeelander Luke Mudgway was tweede, Thomas Joseph van de Minervaploeg derde.