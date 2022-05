Arnaud De Lie schrijft GP Marcel Kint op zijn naam

Op de Grote Prijs Marcel Kint, met start in Kortrijk en aankomst na 199 km in Zwevegem, is Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) als eerste over de streep gereden na een groepssprint. Lucca Mozzato (B&B Hotels-KTM) werd tweede, voor Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert).

Omzeggens onmiddellijk na de start muisden Kenneth Van Rooy, Miguel Heidemann, Morten Hulgaard, Declan Trezise, James Fouche, Jon Knolle en Max Kroonen er vanonder. Kobe Vanoverschelde deed zijn uiterste best om de zevenkoppige leidersgroep te vergezellen, maar hij moest na verloop van tijd inzien dat dit onbegonnen werk was. De vroege vluchters sprokkelden een maximale voorsprong van 6:45.

Tijdens de eerste beklimming van de Paterberg, na 53 kilometer koers, spatte het peloton in verschillende delen uiteen. Na verloop van tijd hervormde de grote groep zich en konden de zeven leiders met een voorgift van 6:25 beginnen aan de grote lus van 94 kilometer met daarin de beklimmingen van de Tiegemberg, Nieuwe Kwaremont, Paterberg, Oude Kwaremont en de Kluisberg. Bij de tweede en meteen laatste passage over de Paterberg verloren Declan Trezise en Jon Knolle voeling in de kopgroep.

Sep Vanmarcke trok op die bult in het peloton fors door en dat was er voor enkele renners te veel aan. Met nog 46 kilometer voor de boeg moest ook Max Kroonen laten rijden en hielden we nog slechts 4 vluchters over. Sep Vanmarcke nam ook tijdens de beklimming van de Oude Kwaremont het voortouw in het peloton en er vormde zich zo een achtervolgende groep met 20 renners. Net voor het aansnijden van de Kluisberg, de 10e en laatste helling van de dag, dikte de achtervolgende groep op Kenneth Van Rooy, Miguel Heidemann, Morten Hulgaard en James Fouche weer aan.

De kopgroep begon aan de laatste 18,7 kilometer met een voorsprong van een minuut op het peloton, nog 62 renners groot, waarin de volledige ploeg van Team Arkéa Samsic het tempo bepaalde. Met nog 8 kilometer voor de boeg was het beste eraf bij Kenneth Van Rooy. Hij rechtte de rug en werd opgeslokt door de grote groep. Net voor het ingaan van de slotkilometer smolt echter alles samen.

In de daaropvolgende massasprint nam de Zuid-Afrikaanse kampioen Reinardt Janse Van Rensburg zijn sprinter Arnaud De Lie netjes op sleeptouw en zette hem perfect af. De Lie pakte zo zijn 4e zege van het seizoen en volgt de Colombiaan Alvaro Hodeg op als eindlaureaat van de GP Marcel Kint.

De Brit Christopher Lawless werd vierde voor Piet Allegaert. Het werd meteen de vierde zege voor Arnaud De Lie. Eerder op het jaar was hij de beste in de Trofeo Playa de Palma, de GP Jean-Pierre Monseré en de Volta Limburg Classic.

Eerbetoon aan 'De Zwarte Arend'

Deze Grote Prijs Marcel Kint is een eerbetoon aan 'De Zwarte Arend' van Zwevegem. Marcel Kint werd wereldkampioen in 1939 en is door toedoen van de Tweede Wereldoorlog daarmee de langst regerende wereldkampioen ooit. In datzelfde jaar werd Kint ook nog eens Belgisch kampioen. De West-Vlaming won enkele ritten in de Tour de France naast zeges in de Parijs-Roubaix (1943), Gent-Wevelgem (1949), de Waalse Pijl (1943, 1944 en 1945) en Parijs-Brussel (1938).

Vorig jaar won de Colombiaan Alvaro Hodeg de GP Marcel Kint.