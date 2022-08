Arjen Livyns zet stap naar Lotto Dstny

De 27-jarige Arjen Livyns uit Harelbeke heeft een contract voor 2 jaar bij Lotto Dstny getekend. Hij zal de klassiekerkern van de Belgische WorldTour-ploeg versterken in de breedte en zijn kans kunnen gaan in ontsnappingen.

Arjen Livyns staat al jaren bekend in het peloton als een onvermoeibare aanvaller die zijn mannetje staat in de Vlaamse klassiekers. “Ik ben heel blij om na 5 jaar als prof eindelijk de kans te krijgen in een grote ploeg als Lotto Dstny”, zegt Arjen Livyns. “Ik kijk ernaar uit om al die grote wedstrijden te gaan rijden in een ploeg die strijdt om de overwinning: met een duidelijke rolverdeling, een plan en in een professionele omkadering.”

Hij zal de klassiekerkern van Lotto Dstny in de breedte versterken, maar ook zijn kans krijgen om in de aanval te gaan. “Ik wil mijn plaats in die klassieke ploeg zo snel mogelijk afdwingen”, aldus Arjen Livyns. “De Vlaamse klassiekers zijn mijn thuis en liggen me goed. Ik wil er opnieuw een stap vooruit zetten. Daarnaast ben ik een allrounder: ik ga redelijk lang mee bergop en ben ook niet bang om me te mengen in de sprintvoorbereiding. Maar bovenal: ik ben enorm gemotiveerd om mij te tonen. Ik ben mijn huidige ploeg enorm dankbaar voor alle kansen. Maar ik ben ook heel blij dat ik me, tijdens de jaren waarin ik sportief naar mijn top zal toegroeien, op een niveau hoger kan bewijzen.”

Lotto Soudal CEO John Lelangue heet Arjen Livyns van harte welkom in de ploeg. “Hij heeft getoond dat hij het in zich heeft om lang mee te gaan in de Vlaamse klassiekers. Arjen Livyns heeft een aanvallende ingesteldheid, wat heel belangrijk is voor ons. En de komende jaren zal hij fysiek op de top van zijn mogelijkheden zijn. Ik ben zeker dat we hem kunnen helpen om een nog hoger niveau te bereiken en veel plezier aan hem zullen beleven.”



