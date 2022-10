Apolloon Kortrijk behoudt de aansluiting met de top na zege tegen Izegem

In de eerste nationale van het handbal stond het burenduel tussen Handbalclub Izegem en Apolloon Spurs Kortrijk op het programma. Beide teams kennen een geslaagde seizoensstart. Izegem begon aan de wedstrijd als vijfde in de stand. Kortrijk staat met twee punten meer vierde.

De thuisploeg in het blauw begint het best aan de partij. Onder impuls van buitenspeler Simon Vandewoestyne komt Izegem al snel 2-1 voor. Aan de overkant kan Izegem dan weer rekenen op een uitstekende doelman. Jonas Nowé, vorig seizoen nog doelman voor Apolloon, pakt in de openingsfase uit met enkele knappe reddingen.

De uitploeg blijft het lastig hebben met de aanvalsdrift van Izegem. Na een geduldige opbouw kan Vermeiren de score uitdiepen tot 5-1. Het slotakkoord in de eerste helft is wel voor invaller Pierre Gryp. Doelman Sarwar lanceert Gryp. Die twijfelt niet en zet de 15-10 ruststand op het bord. Een kloof van vijf punten.

Na rust komen de bezoekers sterk uit de kleedkamer, en dat moet ook. Een fris Kortrijk komt snel terug tot 19-19. Die gelijkmaker geeft de Spurs vleugels. Thiers rondt een snelle aanval af. 't Is de 20-23 voorsprong voor Kortrijk. Wat een ommekeer.

De spanning loopt hoog op in de slotfase, uitblinker Steenhoudt zorgt voor 24-26. Izegem scoort nog de aansluitingstreffer, maar blijft dus met lege handen achter. Kortrijk behoudt zo de aansluiting met de top van het klassement.