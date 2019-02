Apolloon grijpt naast leiderplaats

De ervaren spelers van Doornik laten zich niet gek maken door het jeugdig enthousiasme van Apolloon. In de beginfase staan beide teams hun vizier nog niet helemaal op scherp. Het is wel Kortrijk die eerste minikloofje van twee punten op het bord kan zetten. Maar Doornik blijft z’n eigen spel spelen en komt terug. In het slot van de eerste helft blijft het Kortrijks enthousiasme de overhand houden. We gaan rusten bij 16-12.

In de tweede helft wil Doornik de vier punten kloof zo snel mogelijk dichten. Beide ploegen zijn duidelijk aan elkaar gewaagd en de wedstrijd gaat gelijk op. In een spannend slot vecht Doornik zich helemaal terug in de partij en op 6 minuten van het einde komt het op voorsprong. Kortrijk dringt nog aan, maar thuisploeg is moegespeeld. De match eindigt in 26-28. Een hard verdict voor Kortrijk want zo missen ze de leiderplaats.