Anthony Van Loo moet voetbalcarrière stoppen

Anthony Van Loo (30) moet een punt zetten achter zijn voetbalcarrière. Dat maakt de verdediger van KV Kortrijk maandagavond zelf bekend via sociale media. Van Loo kampt al een tijd met hartproblemen en speelde vele jaren met een defibrillator.

Van Loo kende een eerste plotse hartritmestoornis bij SV Roeselare in de wedstrijd tegen Antwerp. Toen kreeg hij een defibrillator ingeplant en zo kon hij zijn carrière alsnog verder zetten bij eerst KV Mechelen en later KV Kortrijk. Bij die laatste club viel hij vorig jaar, tijdens de wedstrijd tegen Moeskroen, onverwachts opnieuw neer op het veld omdat zijn toestel plots inactief was. De revalidatie loopt nu niet zoals gewenst. Na overleg met zijn behandelende artsen, beslist Van Loo vandaag een punt te zetten achter zijn carrière.

"Wat hierna komt, is me onbekend"

Van Loo kondigde zijn afscheid aan via Instagram.

“Sinds mijn 4 jaar werd voetbal al mijn grote passie”, zegt hij. “Zelfs als kind zette ik al meteen alles op alles om mijn droom waar te maken: een carrière als voetballer! Na heel hard werken, kwam die droom uit. Ze begon bij KSV Roeselare, vervolgens bij KV Mechelen en nu KV Kortrijk. Die carrière verliep met hoogtes, maar ook veel laagtes. Meerdere blessures kruisten mijn pad. Afgelopen week donderdag had ik een algemeen evaluatiegesprek met mijn cardiologen Brughada & La Meir. “

Naar aanleiding van dat gesprek heb ik de pijnlijke beslissing gemaakt om een punt te zetten achter mijn voetbalcarrière. De revalidatie na mijn laatste operatie verloopt niet zo vlot als ik had gehoopt, ook mijn fysiek is nog ver van hoe het zou moeten zijn om verder te gaan. Ik kies er dan ook voor om in alle schoonheid mijn carrière af te sluiten en mezelf niet te duwen tot een niveau waar ik niet meer zal geraken.

“Ik wil KV Kortrijk bedanken om mij tijdens deze revalidatieperiode enorm te steunen en te blijven geloven in mij. Daarnaast wil ik ook mijn vorige clubs bedanken, KSV Roeselare en KV Mechelen voor de mooie jaren en mijn spelersmakelaar Marc Van Laere voor de goeie samenwerking. Ook wil ikzelf en mijn gezin onze dankbaarheid uiten aan dokter Pedro Brughada en La Meir voor mij te omringen met de allerbeste zorgen.”

Wat hierna zal komen is me compleet onbekend, mijn passie blijft voetbal. Bedankt alvast voor jullie steun de afgelopen maanden. Ik zal het missen!”