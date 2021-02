Annulatie kwalificatietoernooi in Parijs slecht nieuws voor Delfine Persoon

Voor Delfine Persoon is de annulatie van het kwalificatietoernooi in Parijs voor de Olympische Spelen erg slecht nieuws.

Verschillende Belgische boksers hoopten zich in juni voor de Spelen te plaatsen op het kwalificatietoernooi in Parijs, maar dat event werd dinsdag als gevolg van de coronapandemie afgelast. De resterende olympische tickets zullen nu in principe verdeeld worden op basis van de wereldranglijst, maar de Belgen maken op die manier haast geen kans om hun plaats in Tokio veilig te stellen.

Mohamed Rachem, Lancelot Proton de la Chapelle, Ziad El Mohor en Victor Schelstraete komen wel nog in aanmerking om naar Japan te mogen, omdat ze nog actief zijn op het kwalificatietoernooi van Londen. Dat werd in maart vorig jaar wegens de uitbraak van het coronavirus stilgelegd, maar bedoeling is om dat in juni weer op te starten. De exacte locatie en plaats moeten nog worden vastgelegd.

De annulatie van het toernooi in Parijs is vooral slecht nieuws voor Delfine Persoon (-60kg), Sanae Jah (-51 kg), Karim Saboundji (-63kg) en Vasile Usturoi (-57 kg). Zij sneuvelden reeds in Londen, maar hoopten nadien nog een OS-ticket te pakken. Op basis van de wereldranking hebben zij voorlopig weinig kansen om naar Tokio te mogen.