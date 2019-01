Annelies Sarrazin zonder tegenstand Vlaams kampioene snelwandelen

Annelies Sarrazin uit Ieper heeft zich in Gent gekroond tot Vlaams kampioene snelwandelen op de 3.000 meter. Sarrazin staat al jaren op eenzame hoogte in de sport die in ons land nauwelijks beoefend wordt.

Negenvoudig Belgisch kampioene Sarrazin (37) pakte de Vlaamse titel met sprekend gemak. Ze dubbelde alle andere atletes minstens een keer op de piste in de Tosporthal in Gent.

De sport staat in ons land op een erg laag pitje. Aan de start in Gent stonden maar twee Vlaamse deelneemsters. Zij liepen samen met enkele Waalse snelwandelaarsters. Sarrazin, die er met kop en schouders bovenuit steekt, loopt vooral wedstrijden in Frankrijk. Volgende maand loopt ze het WK in Polen en ze droomt van de Olympische Spelen van 2024.