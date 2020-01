Ann Wauters stopt na Tokio 2020

Ann Wauters (39) stopt met basketballen na de Olympische Spelen van Tokio 2020, komende zomer. Dat melden het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg. "De Olympische Spelen halen is de droom waarom ik bleef voortspelen. Daarna kan ik zeggen: oef, het is gedaan", zegt Wauters.

Over drie weken kunnen de Bel­gian Cats zich in Oostende plaatsen voor de Olympische Spelen. Als de nationale basketbalploeg het tot de Olympische Spelen schopt, wil Wauters erna stoppen. De basketbalster is sinds vorig jaar ook aan het revalideren bij kinesist Lieven Maesschalck om zo goed mogelijk voor de dag te komen op het olympische kwalificatietoernooi. "Ik vind het belangrijk als sporter dat ik zelf mijn einde kan schrijven", aldus Wauters. "Noodgedwongen stoppen met een blessure, dat vindt geen enkele topsporter leuk. Ik stop ook enkele maanden voor een symbolische verjaardag. Daarna zal ik op tram vier zitten, dan is het welletjes."

Kwalificatietornooi in Oostende

De Cats zitten op weg naar Tokio in een stevige poule, met Canada, Zweden en Japan. Die wedstrijden worden in Oostende gespeeld, op 6, 8 en 9 februari. Het olympische ticket is dus nog niet binnen, maar Wauters wil nog niet nadenken wat een worstcasescenario -geen olympische deelname- voor haar afscheid bij de nationale ploeg betekent. "Ik zou gigantisch ontgoocheld zijn als we ons olympisch ticket niet zouden pakken. En dan weet ik op dit ogenblik eigenlijk niet wat ik zou doen. Die knoop hak ik nu niet door. Omdat ik ervan overtuigd ben: wij gaan gewoon naar Tokio. En dan zou het prachtig zijn om daar te zeggen: 'Dit was mijn laatste match'."