Ann Wauters gaat niet naar EK basketbal

Ann Wauters uit Bellegem is niet opgenomen in de Belgische selectie voor het EK basketbal. Ze komt wel nog altijd in aanmerking voor de Olympische Spelen in augustus.

Bondscoach Philip Mestdagh maakt de niet-selectie bekend vanop stage in Spanje. De beslissing komt er na overleg met sportieve staff van de Belgian Cats en Ann Wauters zelf. ’t Is voor het eerst in vijf jaar dat de Wauters geen deel zal uitmaken van de nationale ploeg. Andere speelsters zullen haar rol als kapitein overnemen op het kampioenschap, dat later deze maand plaatsvindt.

Wauters reageert zelf teleurgesteld. "De ontgoocheling is groot", zegt ze. "Sportieve keuzes heb ik echter altijd gerespecteerd en ook nu zal ik dat doen. Mijn allergrootste droom blijft deelnemen aan de Olympische Spelen en die focus neem ik mee in mijn verdere voorbereiding." Wauters zit sinds 2019 zonder club, maar bleef individueel doortrainen. In teamverband speelde ze enkel voor de nationale ploeg.

"Dat Ann er op het komende EK niet zal bij zijn, is een extra uitdaging voor ons", zegt Emma Meesseman, boegbeeld van de Cats. "Ann is iemand met een sterke persoonlijkheid en een stem in de kleedkamer. We zullen haar goede voorbeeld missen en als groep moeten opvangen."