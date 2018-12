Anderlecht zet Hein Vanhaezebrouck aan de deur

Op de website van Anderlecht klinkt het zo: Na de tegenvallende resultaten en het geleverde spel heeft de directie van RSC Anderlecht vanavond unaniem beslist om de samenwerking met coach Hein Vanhaezebroeck te beëindigen.

“De ploeg haalt te weinig punten in de Belgische competitie en zowel in de Beker van België als in de Europa League zijn we te vroeg uitgeschakeld. We hopen dat we het tij snel kunnen laten keren”, aldus Sportief Directeur Michael Verschueren. “We willen Hein Vanhaezebrouck bedanken voor het harde werk voor de club.”

De directie bespreekt momenteel de toekomst van de sportieve staf en zal hier zo snel mogelijk verder over communiceren.