Anderlecht pleegt hold-up bij Cercle

De wedstrijd is voor beide ploegen van levensbelang. Cercle kan een goede zaak doen in de degradatiestrijd, omdat Waasland-Beveren en KV Oostende geen punten konden pakken. Anderlecht gooit zijn laatste troefkaarten op tafel voor PO1, maar echt goede kaarten lijken Kompany en co niet te hebben. Althans niet in de eerste helft, waarin ze ronduit zwak voetballen.

Voor de wedstrijd was er een indrukwekkende minuut stilte ter ere van de overleden Robbie Rensenbrink, maar de minuut applaus als steunbetuiging aan Miguel Vandamme was minstens even aangrijpend. De eerste kans komt er na een corner, en is voor de thuisploeg. Chatziisaias

kopt maar net over. Cercle is de betere ploeg, en heeft ook het meeste balbezit. Hoggas kan dan twee keer schieten, een keer tegen de arm van Luckassen, maar een penalty komt er niet. Geen probleem echter, want bij de derde poging van Hoggas, na een teruglegger van Peeters, is het wel raak. 1-0, dik verdiend op dat moment. Ook daarna blijft Cercle Van Crombrugge viseren, maar die geeft geen krimp meer tot aan de rust.

Tweede helft eindigt met anti-climax

Het is niet meteen dat de peptalk tijdens de rust Anderlecht deugd had gedaan, want veel gevaar konden de Brusselaars niet scheppen. Moser stond op de goede plaats op een schot van Doku, en kwam ook alert uit toen Colassin diep werd gestuurd. Cercle dreigde met schoten van Peeters en Biancone, maar het was toch vooral de kabbelende manier waarop de wedstrijd verliep, die opviel.

Cercle bleef wel duidelijk de betere van een zwalpend Anderlecht. Forster bleef echter te lang dribbelen, en na een wandeling van De Belder was er een superreflex nodig van Van Crombrugge. Geen 2-0, maar wel 1-1. Chadli stuurde Awusu weg, en die versloeg Moser met een overlangs schot. Een enorme domper voor de thuisploeg, die wel nog de moed niet opgaf.. Peeters haalde nog verwoestend uit de op vuisten van Van Crombrugge, maar die gaf geen krimp meer.

En tot overmaat van ramp kopte Vlap nog de laatste kans van de wedstrijd binnen, 1-2, Cercle in de touwen na een wedstrijd die ze helemaal controleerden, maar zonder punten moesten afsluiten.