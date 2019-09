Amerikanen heersen in Keizer der Juniores

Magnus Sheffield reed zaterdag samen met zijn Amerikaanse ploeggenoot Quinn Simmons weg uit het peloton. Simmons was dit jaar de beste in Gent-Wevelgem voor junioren. Simon Dehairs won de pelotonsprint voor de Nederlander Olav Kooij. Eerste West-Vlaming was Alex Vandenbulcke van Zannata-Galloo Team. Volgend jaar wordt de tweedejaarsjunior belofte bij de EFC-ploeg van Michel Pollentier.

Quinn Simmons won zondagmorgen de tijdrit in en rond Wulpen en begon als leider aan de slotrit. Hij won met 15 seconden voorsprong op de Nederlander Lars Boven. Belgisch kampioen Lars Van Ryckeghem finishte als 9de en eerste West-Vlaming. ’s Middags volgde er slotrit van 93.6 kilometer in en rond Koksijde. De renners moesten dan tien keer de Hoge Blekker op. Magnus Sheffield, die al ook de eerste rit won, vloerde er de Brit Sam Watson in de sprint. Eerste West-Vlaming was Michiel Nuytten op plek 7. Quinn Simmons werd uiiteindelijk eindwinnaar voor Magnus Sheffield en Samuel Watson.

Na een pauze van twee jaar is de Keizer der Juniores opnieuw een rittenwedstrijd. Op de erelijst staan er een aantal mooi namen zoals Maxime Vantomme, Bob Jungels, Nathan Van Hooydonck en Stan Dewulf.