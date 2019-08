Amerikaans bedrijf legt beslag op KV Kortrijk

Volgens General Wireless Operations, het bedrijf achter RadioShack, heeft Tan niet voldaan aan een internationale arbitragebeslissing. Door bewarend beslag te leggen op KV Kortrijk, stellen de Amerikanen hun rechten veilig. Het conflict zou gaan over enkele miljoenen.

In Kortrijk bevestigt manager Leterme dat de beslissing vorige week vrijdag aan de club is meegedeeld. "Maar dit heeft geen enkele invloed op onze dagelijkse werking", zegt hij. In de mededeling van General Wireless Operations staat dat de tegoeden bevroren zijn, maar dat klopt volgens Leterme niet.

Er zijn al een tijdje geruchten dat Tan op zoek is naar een overnemer voor Kortrijk, maar de club staat niet officieel te koop. De Maleisiër kan als eigenaar wel altijd beslissen om zijn aandelen te verkopen. Leterme zegt momenteel echter geen weet te hebben van overnamevoorstellen.