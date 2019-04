Het is nu helemaal zeker: bokser Delfine Persoon uit Gits heeft haar droomkamp in New York beet.

Op 1 juni bokst ze in het mythische Madison Square Garden tegen de Ierse Katie Taylor. Het akkoord daarvoor is vanmiddag officieel ondertekend in Zedelgem en tegelijkertijd ook in New York. Inzet op 1 juni zijn de vier wereldtitels bij de lichtgewichten, Delfine Persoon is zeker van 200.000 euro. Dat bedrag wordt geïnvesteerd in een nieuwe bokszaal op het terrein van Dominiek Savio in Gits.