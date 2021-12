Amateurvoetbal ligt stil

Minstens tot maandag 17 januari 2022 zullen er in de lagere reeksen van het Belgische voetbal geen wedstrijden gespeeld worden. Dat heeft de Crisiscel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag beslist.

Als de coronamaatregelen na die datum nog steeds geen supporters toelaten, wordt de pauzeknop in het amateurvoetbal zelfs tot 28 januari ingedrukt.

Na de beslissingen van het Overlegcomité van vorige week, die supporters bij sportwedstrijden tot en met 28 januari verbieden, staken de voetbalfederaties maandag en dinsdag de koppen bij elkaar om de gevolgen ervan voor het amateur- en vrouwenvoetbal te bespreken. "Zonder supporters heeft het voor onze clubs geen zin om te voetballen", vatte Voetbal Vlaanderen-voorzitter Marc Van Craen vorige week al de teneur samen.

En dus werd beslist om voor de eerste nationale bij de mannen, alsook bij de eerste en tweede nationale bij de vrouwen, om alle officiële wedstrijden tot en met maandag 17 januari uit te stellen. Als de coronamaatregelen tegen dan nog niet versoepeld zijn, worden zelfs alle duels tot en met 28 januari verplaatst. Hetzelfde basisprincipe geldt voor alle andere afdelingen, in heel het land.

Jeugd mag blijven voetballen

De impact van deze maatregel is niet enorm. Voor de meeste ploegen moet voorlopig enkel de eerste speeldag na de winterstop (weekend van 15 en 16 januari 2022) uitgesteld worden. Voetbal Vlaanderen liet al weten dat die matchen op 26 en 27 februari 2022 worden ingehaald in een vrij weekend. Andere inhaaldata moeten nog bepaald worden. Het ACFF is er zelf nog niet uit, maar hakt weldra de knopen door.

De competities in de Scooore Super League, de nationale futsalcompetities en de Elitejeugd van de Pro League gaan niet op pauze. Alle geplande wedstrijden vinden gewoon plaats zoals voorzien. Ook vriendenmatchen, het jeugd-, mini-, futsal-, reserven-, senioren- en G-voetbal blijft doorgaan zoals gepland. Publiek is weliswaar niet welkom.