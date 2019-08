Basketbalspeler Arthur Jansen van Racing Brugge Two slaagde afgelopen zaterdag in een heus huzarenstukje.

Een dunk is altijd lekker. Maar als je in minder dan één minuut tijd (46 seconden om precies te zijn) drie dunks kan lukken op een rij, dan is dat echt wel ‘zelden gezien’. Of Arthur hiermee een plaatsje bij de Harlem Globetrotters verdient, laten we in het midden.