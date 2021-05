Allegaert en Planckaert nipt naast zege in Tro Bro Léon

Net geen West-Vlaamse winst in de Franse semiklassieker Tro Bro Léon: Piet Allegaert uit Moorslede was tweede, Zwevegemnaar Baptiste Planckaert was derde.

De Brit Connor Swift juichte in de sprint na 207 kilometer eigenlijk wat te vroeg in Lannilis, maar toch finishte hij nog net voor de twee West-Vlamingen. De Tro Bro Léon is een Bretoense wedstrijd voor de Pro Series, en verliep kletsnat en herfstig.

Kévin Van Melsen legde de wedstrijd in een definitieve plooi, en kreeg na een soloaanval het gezelschap van onder meer Allegaert en Planckaert, en vormde zo de kopgroep. Het draaide uiteindelijk uit op een sprint van vijf koplopers, die Swift vanop de kop aanging en vlot leek te gaan winnen. Maar de Brit stak zijn handen te vroeg in de lucht, waardoor de fotofinish duidelijkheid moest brengen over winst.

Het bleek uiteindelijk net niet voor Piet Allegaert. Planckaert pakte de derde plaats. Oliver Naesen werd nog zevende.