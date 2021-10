De bekerwinnaar brengt amper 200 supporters mee, maar die van Winkel zullen massaal op post zijn in het Terschueren Sportpark. Met meer dan 1.500. Deze morgen was het nog alle hens aan dek om alles op tijd in orde te krijgen.

Winkel speelt in eerste nationale, voorheen de eerste klasse amateurs. Dat is het derde niveau uit de competitie-hiërarchie in het Belgisch voetbal en het hoogste amateurniveau.