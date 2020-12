Alle Club Brugge-spelers testen negatief op coronavirus voor duel met Zenit

Simon Deli, die zaterdag in de uitmatch tegen Excel Moeskroen (0-0) ontbrak met een blessure, nam dinsdagvoormiddag deel aan de groepstraining in het Belfius Basecamp in Westkapelle.

In groep F is Club Brugge momenteel derde met 4 punten, achter Borussia Dortmund (9) en Lazio Rome (8). Zenit Sint-Petersburg staat op de laatste plaats met 1 punt. Voor Club Brugge volstaat woensdag een gelijkspel tegen Zenit om zich te verzekeren van de derde plaats en overwintering in de Europa League. Ook de tweede plaats is mathematisch nog mogelijk. De Bruggelingen moeten daarvoor minstens 4 punten puren uit hun laatste twee CL-matchen.

"Of we meer aanvallend zullen spelen? We proberen altijd op die manier te spelen", zegt Zenit-trainer Semak. "We kennen de situatie. We weten dat we moeten scoren. We zullen ons beste voetbal moeten brengen om het gewenste resultaat te behalen." "We zullen vechten voor de zege tegen Club Brugge", vervolgt middenvelder Daler Kuzyaev. "In de eerste confrontatie waren we te passief in de eerste helft. Morgen moeten we aanvallen vanaf de eerste minuut."

"Te voorzichtig"

Ook Semak vindt dat zijn ploeg te voorzichtig speelde in de vorige match tegen Club Brugge. "Hoewel we best wel controle hadden over de wedstrijd was het resultaat helaas niet wat we verwacht hadden. Nadat zij scoorden, speelden we vrijer en wisten ook wij een doelpunt te maken. We hadden toch veel kansen die we niet wisten te verzilveren."

Russisch international en aanvoerder Artem Dzyuba is er volgens Semak mogelijk niet bij tegen Club Brugge. De aanvaller blesseerde zich in de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Arsenal Tula (0-0). Deze namiddag of woensdag valt de beslissing of hij speelklaar geraakt. Rechtsachter Vyacheslav Karavaev en middenvelder Wendel zijn out met blessures. De Kroatische international Dejan Lovren is geschorst.